YILITH樂團。（希望之夏音樂創意提供）

陳思函。（希望之夏音樂創意提供）

集結音樂圈7位創作女聲的「We’ll Be Fine」線上音樂祭，將於28日登場！有感於近幾年人心對疫情的恐懼及不確定，陳思函因而發起活動，邀請音樂圈內唱作女聲，包括林以樂、林依霖、王彙筑、蔡孟臻、潘子爵及YILITH樂團，希望用音樂撫慰人心，帶來溫暖與希望，並傳達更多的正向能量。陳思函說：「當時一決定要做音樂祭，就立刻想到身邊很多優秀的女性創作人，她們都是很吸引我，同時是很認真也聊得來的夥伴們。」除了在疫情之中療癒聽眾，更希望向大家介紹這群樂壇中不可忽視的女力。

近來正面臨疫情高峰，7位創作女聲也聊到各自面對疫情的心情。陳思函透露最近幾乎都「躲」在家防疫，除了工作，非必要的群聚活動幾乎都不太參與，笑說最近都在家研究煮飯，默默廚藝精進不少；林以樂分享因此少了出遊機會，卻開始注意起微妙的生活細節；蔡孟臻感嘆到疫情少了很多出國的機會，之前幾乎每年都跟姐妹們約一趟長途旅行，不過也因為疫情持續喜歡的花藝課，因此考取執照，甚至為了這次音樂祭製作了一個大型花藝裝置，讓大家讚嘆不已。

王彙筑則提到生活沒有什麼劇變，但學習讓自己盡量保持平靜；YILITH的女主唱表示因為曾經隔離，在那時愛上了養多肉植物，也開始養魚，更在之後開始接觸大自然；林依霖所經營的當道音樂野人館彩排室，也因疫情演出的接連取消影響甚鉅，去年疫情最嚴重時，甚至完全沒有客人上門，就這樣度過了三個月；潘子爵則笑說過去幾乎不運動的自己，莫名的做了不少體能訓練。

為了「We’ll Be Fine」線上音樂祭，7位創作女聲共同打造主題曲〈＃WWBF〉，聚集在一起利用有限的時間譜出詞曲，希望藉由輕鬆的弦律讓聽眾的心情獲得舒緩。該曲由林依霖擔任製作人、林以樂彈奏吉他，潘子爵則將她拿手的管樂融入音樂，加上好幾位優秀的音樂人，攜手完成這首既溫暖又可愛的歌曲，〈＃WWBF〉將於17日搶先在各大音樂平台上線。