豐原區翁社里活動中心13日落成，立委江啟臣參加啟用儀式。（陳淑娥攝）

台中市豐原區翁社里是充滿文化建築氣息的聚落，長期以來缺乏里活動中心，市府編列預算斥資總經費近2162萬元，興建地上3層建築物， 13日落成啟用，這棟嶄新別墅級活動中心，打造里民休閒育樂及聚會活動的最佳場所。

民政局長吳世瑋表示，翁社里人口數超過2300人，里民長久期盼興建活動中心，歷任里長更是積極爭取，原本爭取鐵路旁空地作為基地，但是需要通過都市計畫變更等法定程序，緩不濟急，感謝立委江啟臣、在地議員及歷任里長合作推動，協力覓得此處基地。

立委江啟臣指出，翁社里是大豐原地區中最具文化意涵的社區，里內充滿濃厚的歷史餘韻，然而對於翁社里的鄉親來說，卻始終缺少一座安全合法的活動中心。過去舊集會場所不只缺乏合法建照、使照，空間狹小又有多處破損，早已不敷使用，自接獲里長吳安修陳情後，便偕同市議員張瀞分、陳本添共同爭取興建活動中心。

江啟臣說，過程中歷經多次會勘，好不容易擇定基地位置，又遇到斜坡地形與建築線申請問題，所幸透過多方協調將問題逐一克服，最終也成功爭取總經費2162萬元興建活動中心，將提供在地鄉親嶄新的集會場域。

市府籌編經費近2162萬元，其中公所自行編列經費逾1978萬元，另由市府民政局補助經費近184萬，充實空調、影音設備及活動中心整體景觀綠美化，共同完成居民期待，提供多元且優質的休憩空間。

吳世瑋指出，市府相當重視豐原區活動中心需求，除了今日落成啟用的翁社里活動中心，民生、陽明、東勢三里聯合活動中心也將於近期完工，提供市民更多休憩空間。

此外，豐原區多項建設也持續推動中，包括已興建完成的「豐原轉運中心暨立體停車場」，目前已啟動招商，未來將成為山城新地標；而今年1月動工的「豐原國民暨兒童運動中心」，將提供山城全齡休閒運動空間；另「豐原安康段二期社會好宅」預計2023年底完工，提供市民更優質、更舒適的生活環境，

豐原區長洪峰明表示，翁社里活動中心基地北側有處駁坎，感謝建築師團隊的專業規劃，利用地形特性打造翁社里特有的活動中心，啟用後，將可提供里內長者及孩童安全的活動學習空間及友善樂齡環境，成為提升居民精神生活的重要場域。

今天活動包括民政局長吳世瑋、消防局長曾進財、市府客委會主委江俊龍、立法委員江啟臣、市議員張瀞分及陳本添、豐原區長洪峰明、豐原區農會總幹事蔡森揚、豐原區翁社社區發展協會理事長洪献輝及總幹事廖易昭、翁社里里長吳安修及在地各里里長均到場。