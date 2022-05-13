日本最大發電業者JERA(捷熱能源)13日表示，將從私募股權投資公司Stonepeak手中，買斷兩座總發電量為1.63 GW的美國火力發電廠。不過，JERA拒絕透露具體交易金額。

JERA指出，這兩座發電廠分別是位於麻州名叫Canal，以及緬因州的Bucksport。JERA說，現在就等監管機關批准，以及相關過戶手續完成，就算正式交易成功。

據悉，JERA計畫在這些發電廠內注入不同的環保脫碳方式，包括取代傳統燃料的低碳生質燃料、可回收再利用的再生能源、燃氣輪機中混合氫氣，還有儲能解決方案等。

由東京電力以及中部電力合資的JERA於12日表示，將在未來4年內投資 1.4兆日圓，約110億美元，擴充海外版圖以及減少碳排放。外界解讀，JERA將加速獲取更多環保新能源，減少對傳統燃料的依賴，尤其是俄烏戰爭後，原油供給不易加上價格又貴。