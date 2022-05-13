下周國際新聞事件
5/16 周一 日本4月PPI（生產者物價指數）
德國4月批發價指數
美國紐約州5月製造業指數
業績報告：梅西百貨
5/17 周二 澳洲央行會議紀錄
英國4月就業補助申請
英國3月失業率
歐元區第1季就業報告/GDP
美國4月零售銷售/工業生產
美國3月企業庫存
美國5月NAHB房價指數
業績報告：Walmart
5/18 周三 美國API原油庫存
日本第1季GDP
日本3月工業生產
英國4月通膨率/PPI/零售價格
歐元區非貨幣政策會議
歐元區4月通膨率/CPI（消費者物價指數）
美國4月新屋開工率/施工許可
美國EIA原油庫存
業績報告：Target
5/19 周四 日本3月機械訂單
澳洲4月失業率
美國5月費城Fed製造業指數
美國初次申請就業補助
美國4月成屋銷售
業績報告：應用材料
5/20 周五 英國5月Gfk消費者信心
日本4月通膨率
德國4月PPI
英國4月零售銷售
歐元區5月消費者信心指數
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。