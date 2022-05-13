下周國際新聞事件

5/16　周一 日本4月PPI（生產者物價指數）

德國4月批發價指數

美國紐約州5月製造業指數

業績報告：梅西百貨

5/17　周二 澳洲央行會議紀錄

英國4月就業補助申請

英國3月失業率

歐元區第1季就業報告/GDP

美國4月零售銷售/工業生產

美國3月企業庫存

美國5月NAHB房價指數

業績報告：Walmart

5/18　周三 美國API原油庫存

日本第1季GDP

日本3月工業生產

英國4月通膨率/PPI/零售價格

歐元區非貨幣政策會議

歐元區4月通膨率/CPI（消費者物價指數）

美國4月新屋開工率/施工許可

美國EIA原油庫存

業績報告：Target

5/19　周四 日本3月機械訂單

澳洲4月失業率

美國5月費城Fed製造業指數

美國初次申請就業補助

美國4月成屋銷售

業績報告：應用材料

5/20　周五 英國5月Gfk消費者信心

日本4月通膨率

德國4月PPI

英國4月零售銷售

歐元區5月消費者信心指數

《國際產業》訂戶增加、調高展望 德國電信業績優預期
《國際金融》升息憂慮再起 歐股不振
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