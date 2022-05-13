根據周四提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，加密貨幣交易所FTX執行長Sam Bankman-Fried 已經入股散戶交易平台羅賓漢（Robinhood Markets Inc），持有7.6%股份，受此消息激勵，羅賓漢周四盤後股價大漲25%，稍早前一度狂飆36%。

在稍早前的一般交易時段，羅賓漢收漲5.03%，報8.56美元，盤中一度觸及歷史新低。與去年7月的IPO價格相比，羅賓漢股價已經下跌約77%。

花旗出具最新報告指出，在大盤跌入熊市的情況下，羅賓漢的股價可能進一步跌至7美元，該公司如果收到收購要約也不令人意外，該報告並估算羅賓漢的收購價格可能落在約每股15美元。

根據該文件，名為Emergent Fidelity Technologies的公司持有價值6.48億美元的羅賓漢股份，而虛擬貨幣交易所FTX創辦人、外號「薯條哥」的Bankman-Fried是該公司唯一的董事和大股東。

該文件指出，Bankman-Fried收購羅賓漢股票，因為他相信這是一個具吸引力的投資，申報人打算持有這些股份作為投資，目前無意採取任何行動改變或影響股票發行公司的控制權，不過該文件也表示，Bankman-Fried可能「偶爾會與管理層討論事務」。

羅賓漢周四晚間在發布推文回應這個消息時表示：「當然，我們也認為這是一個具吸引力的投資」。

該文件表示，Bankman-Fried目前無意採取其他行動，但如果情況發生變化，他也可能去檢視「各種透過策略性選擇或營運及管理計畫以提高股東價值的選項」。此外，Bankman-Fried也可能加碼買進更多羅賓漢股份。