空大副校長沈中元期望苗栗服務處成立後全力推廣。（謝明俊攝）

空中大學苗栗服務處借用聯大推廣大樓設置辦公室。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊期望空大加入推動苗栗縣成為學習型城市行列。（謝明俊攝）

空中大學成立苗栗服務處，13日舉行揭牌儀式。（謝明俊攝）

國立空中大學與苗栗國立聯合大學合作，利用聯大辦公室成立苗栗服務處，成為空大最後一個成立服務處的縣市，13日舉行揭牌啟用儀式，苗栗縣副縣長鄧桂菊致詞表示，感謝空大與聯大的共同參與，補足空大最後一個空缺縣市，期望大家共同推動苗栗成為學習型城市，空大副校長沈中元則期許苗栗處全力推廣，3年後學生能成長3倍。

過去，空中大學將苗栗併在新竹學習區內，苗栗縣的空大學生要上實體課程，或是階段考試時，都需跨區至新竹或是台中的學習中心，影響苗栗地區學生學習便利性。如今，空大在苗栗聯大推廣大樓設置苗栗服務處，並且借用聯大教室進行實體課程教授，以及考試等相關業務，提供苗栗空大學子有更多學習便利。

空中大學近年來除了持續推廣在職教育體系外，並積極加強社區教育功能，在各縣市廣設學習中心或是服務處，廣設各式專班，來符合社區需求，獲得相當熱烈的回響。空大副校長沈中元表示，以南投縣為例，3年前空大開設南投服務處時，學生為150人，今年已增長至600人，足足增加4倍之多，顯示社區非常需要在職深化教育。

沈中元指出，空中大學成立39年以來，目前雖然面臨少子化壓力，許多大學都面臨招生不易的困境，但空大卻能逆勢成長，5年內的學生已從1萬1千多人成長至1萬5千人，他期許苗栗服務處執行長王伯源能在3年內將苗栗原有200名學生擴增至600人。並且多方位地在縣內各社區開設專班課程，提升翻轉苗栗的教育能量。

鄧桂菊表示，苗栗是空大最後一個成立服務據點的縣市，過去，苗栗縣政府與聯合大學合作，全力推動成為學習型城市，並已獲得教育部核准，在本來3年爭取核定為學習型城市，希望空大成立苗栗服務處，可以納入這個體系中共同努力。