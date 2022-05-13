馬來西亞上季經濟擴張5％ 優於預期 14:432022/05/13 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞央行13日（周五）公布，拜全球經濟自疫情谷底反彈所賜，帶動需求復甦、就業市場走強，使得該國第一季經濟加速成長。 馬國上季（1到3月）國內生產毛額（GDP）成長5％，高於市場預期的4％以及前一季的3.6％。 馬來西亞央行總裁Nor Shamsiah Mohd Yunus指出，該央行已將俄烏戰爭的影響納入預測，估計2022年的經濟成長將持續受到國內與外部需求的支撐。該央行維持今年經濟增長5.3～6.3％的預期。 印尼上季經濟成長約5％ 連續4季擴張 晶華首季EPS 1.97元營運優於預期 #馬來西亞央行 #上季 #馬來西亞 #經濟擴張 #優於預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸4月出口數據出爐 仍優於預期 14:432022/05/09 財經 萬芳素顏折服導演 鄭人碩蓄鬍樂當馬來人 04:102022/05/10 娛樂新聞 《國際產業》拜耳Q1獲利超預期 農作物部門貢獻多 15:192022/05/10 財經 軟銀投資慘賠 上季虧162億美元 04:102022/05/13 全球財經 《國際經濟》抗疫規定鬆綁 大馬第1季GDP可期 14:192022/05/11 財經 萬芳飛馬來西亞拍片獲禮遇 鄭人碩曬黑蓄鬍被當「同胞」 14:332022/05/09 娛樂 Disney＋上季訂戶強勁增長 04:102022/05/13 全球財經 創意 出貨優於預期 04:102022/05/08 證券．權證 馬來西亞意外升息1碼 逾四年來首次升息 21:322022/05/11 財經 產能利用率維持滿載 世界先進 Q2展望樂觀 04:102022/05/10 財經要聞 《國際經濟》原物料大漲助陣 印尼上季GDP連4升 15:392022/05/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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