馬來西亞央行13日（周五）公布，拜全球經濟自疫情谷底反彈所賜，帶動需求復甦、就業市場走強，使得該國第一季經濟加速成長。

馬國上季（1到3月）國內生產毛額（GDP）成長5％，高於市場預期的4％以及前一季的3.6％。

馬來西亞央行總裁Nor Shamsiah Mohd Yunus指出，該央行已將俄烏戰爭的影響納入預測，估計2022年的經濟成長將持續受到國內與外部需求的支撐。該央行維持今年經濟增長5.3～6.3％的預期。