擔任計程車司機的華姓男子2017年4月至6月間偶爾借住在陳姓友人位在五股的住家，未料華男卻趁機對陳女下藥，並對她性侵，隔日華男察覺陳女昏迷沒反應，才緊急將她送醫，但陳女搶救後，因傷重仍有四肢無力、無法生活自理的狀況，陳女母親不滿提告。新北地院近期依以藥劑強制性交罪，判處華男8年10月，全案可上訴。

42歲華男曾因失眠問題，前往身心醫診所就診，取得含有FM2的安眠藥成分，華男2017年7月間到陳女家借宿時，趁機讓陳女吞下安眠藥，並性侵對方。未料陳女一覺不醒，華男察覺不對勁後，叫來救護車將其送醫。陳女到院前便心跳停止，出現疑似心肌梗塞、缺氧性腦病變與腦水腫等症狀，且體內含有該種安眠藥的相關成分。

華男到案後承認有與陳女發生性關係，但辯稱沒有給她吃安眠藥，陳女重傷一事與他並無關係。不過，法官依據華男、陳女對話紀錄、證人證詞等認為，若陳女自願與華男發生性關係，事前根本不必要服用安眠藥，使自己陷入昏迷，且她當時正逢月事來潮，不可能在沒有顧慮下發生性關係，顯見華男有違其意願強制性交。

另外，參照華男測謊結果，發現其對於有無下藥等問題，均呈現不實反應。法官認為，華男為滿足個人私慾，不知尊重陳女身體自主權與性自主意願，還對其下藥，所為惡劣，且未與陳女家屬達成和解或賠償損害，始終否認犯行，未見悔意，因此判處8年10月重刑。

不過，針對「以藥劑犯強制性交致重傷部分」，由於陳女到院前心跳停止原因，無法與驗尿報告判斷因果關係，無積極證據證明，因此諭知無罪。

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