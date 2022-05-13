立法院副院長蔡其昌13日會勘，聽取當地仕紳及農民意見，爭取總經費1820萬元興建頭嵙山三嵙口蓄水池。（陳淑娥攝）

台中市新社區頭嵙山地區農業灌溉用水長期缺乏，立法院副院長蔡其昌13日邀集相關單位會勘，聽取當地仕紳及農民意見，爭取總經費1820萬元興建頭嵙山三嵙口蓄水池，以擴大灌溉服務，預計7月動工，12月可完工。

蔡其昌上午邀集行政院農業委員會農田水利署長蔡昇甫、農田水利署台中管理處處長陳榮福、台中市議員蔡成圭等人，前往會勘「頭嵙山三嵙口蓄水池既管路設施改善工程」。

蔡其昌表示，由於白冷圳灌區無法完全供應頭嵙山地區的灌溉用水，去年12月到新社區收到農民朋友陳情頭嵙山灌溉問題，當時就向農委會爭取經費來要進行這項工程。台中非灌區的地區還有很多，這次前來主要是向農民說明目前工程的規劃，農民的問題中央有辦法解決，一定會盡快協助處理。

農田水利署長蔡昇甫說明，感謝蔡其昌副院長於2020年提出「農田水利法」，才有經費預算可推動農田水利建設；此外，更透過蔡副院長協助此區國有產財署的土地配合，並協調整合各單位，才能如此快速啟動工程。此次工程除蓄水池功能外，加上管路灌溉設施的補助，每戶農民最高可申請40萬元，包含田間管路灌溉、調節控制、動力、調蓄等四大設施補助，徹底解決農民灌溉問題。

新社區協成社區發展協會理事長王安田表示，自民國2024年起地方農民便不斷陳情，蔡其昌副院長讓此地灌溉水工程跨出第一步，農民都非常感謝，尤其頭嵙山是台灣重要小百岳，也是登大山的入門練習，希望未來能持續推動建設，成為全台示範。

此次工程總經費1820萬，將進行抽水機房：抽水機3台，輸水管線工程：4HDPE管約593公尺，蓄水池工程：蓄水量600立方公尺。預計將於7月動工，12月完工。