繼高登國際後，衛福部採購新冠肺炎快篩試劑投標廠商又出包。與衛福部簽約提供100萬劑快篩的「因思銳國際」，2年前涉嫌盜用家具業者型錄圖片，擅自刊登在網路上販售相關商品，台北地檢署日前依違反《著作權法》將因思銳負責人李志件起訴。

遭北檢起訴的因思銳國際，位於北市復興南路的同一公司登記地址，尚登記有因思銳遊戲總局、因思銳掌通、因思銳鋁波特台灣棧板、因思銳娛樂等公司。除因思銳娛樂外，所有公司負責人都是李志建。

2020年間，民眾發現因思銳國際在網站販售的一系列的家具，型錄照片看似與知名家具行雷同，遭被冒用照片的家具業者於是提告。北檢進而查出，因思銳涉嫌從2020年3月至2021年1月間盜用家具業者圖片。

李志建到案後辯稱，自己用意是在協助遭冒用的家具業者開拓柬埔寨市場，若民眾看過因思銳的型錄想買該廠牌家具，因思銳就會轉向該家具業者訂購，至於為何因思銳不先取得家具業者授權，李回答因公司只有他一人，但否認有仿冒情事。