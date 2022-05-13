最新出爐的2022台灣高風險病人血脂異常臨床治療指引，將缺血性腦中風、冠心症、周邊動脈疾病等高風險族群的壞膽固醇目標訂為55至70 mg/dL，甚至更低，呼籲疫情下仍不得不輕忽高血脂的危險。對此，營養師楊斯涵特別針對不同豆製品的營養價值進行評比，並破解常見的3大迷思。

楊斯涵在臉書粉專PO文指出，豆魚蛋肉類排行首位的豆類，為植物性蛋白質，且豆類及豆製品富含大豆異黃酮、植醇、膳食纖維、鈣、鎂、低脂肪、零膽固醇，對心血管疾病預防有助益。

素食者想補充鈣質，或乳糖不耐喝牛奶會拉肚子，擔心鈣質攝取不足者，可食用凍豆腐、傳統豆腐、小方豆干、五香豆干等。至於嫩豆腐的話，因為鈣質含量相當少，且水分多，不建議當補鈣來源。

排便不順的人，除了攝取纖維質較多的蔬果、全榖雜糧之外，蛋白質中以豆類的毛豆、無糖豆漿，富含較多的膳食纖維。

若想增肌減脂，可選擇低卡、低油脂的豆類補充，像是毛豆、帶夾毛豆、麵腸、非油炸生豆包、豆腐、豆干、豆干絲、 豆漿等，其中豆干絲、豆腐麵還可以當作取代澱粉的減醣食材。至於油豆腐、炸豆包及百頁豆腐因為經過油炸，並不適和食用。

楊斯涵也針對常見的3大迷思進行釋疑：

▍痛風、結石能吃豆腐嗎？豆腐含有石膏？

黃豆的普林量高，人體會代謝成尿酸，而豆腐、豆干、豆漿等，經加工過程已使普林減少，為中低普林，且許多研究指出，控制痛風不單依據普林含量，攝取植物性蛋白質無明顯增加痛風的風險。楊斯涵提醒，結石者仍需攝取足夠鈣質，且豆腐富含植酸，可避免結石形成，豆腐中作為凝固劑的為硫酸鈣，可增加鈣質含量，與工業用石膏完全不相同。

▍子宮肌瘤能喝豆漿嗎？

豆類含有大豆異黃酮，屬於植物性雌激素來源，含量相當少，不足以影響體內荷爾蒙濃度。

▍喝豆漿能補充鈣質嗎？

1杯190c.c豆漿所含的鈣質為27克，比傳統豆腐、小方豆干、凍豆腐都還要低，而相比為鈣質主要來源的牛奶，1份240c.c奶類的鈣質約為240克，也還要低許多，非主要鈣質食物來源。