行政院顧問鄭宏輝爭取擔任民進黨新竹市長候選人，近期拋出多項重大政策。鄭今日（13）表示，2008年特斯拉曾在台灣設廠，只是後來美國給了更優惠的條件，讓特斯拉回到洛杉磯設廠，此事也讓他看到，台灣在電動車產業的實力與前景，故他承諾推動「新竹香山電動車產業園區」，更發下「大香山大建設」豪語。

鄭宏輝今日在臉書發文指出，很多人不知道，2008年特斯拉曾在台灣設廠，只是後來美國給了更優惠的條件，讓特斯拉回到洛杉磯設廠。即便如此，現今的特斯拉電動車仍有75%零件，包括：電動車的馬達、齒輪、線束、輪圈、充電系統、中控電腦、中控螢幕、車燈等，都由台灣供應商製造。

鄭宏輝強調，台灣是電動車產業的重要供應地，新竹市香山區有條件和潛力成為電動車產業重鎮。他曾當面請益和大工業集團董事長沈國榮，有關香山電動車產業園區的可行性，沈董事長對此也相當肯定與支持，因為電動車產業園區可集中發展電池和儲能，認為這個政見很好。

對此，鄭宏輝直言，既然已經看見電動車的未來，當然要展開具體行動；設置新竹電動車產業園區在香山，就是新竹市作為科技業首都的責任，新竹市一定會持續帶領台灣科技業走向更輝煌的未來，「大香山大建設」就是他內心的理想。