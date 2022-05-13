據主計總處最新統計資料，今年4月份消費者物價房租類指數105.70，再創歷史新高，租金指數曾在去年(2021年)年5月至7月小幅下修，但從去年8月開始上揚後，一路到今年4月又寫下新紀錄，至於北、中、南、東四大區域4月房租指數年增率，則以南部增加1.73%最多。大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，近期房價明顯走揚，買方購屋門檻加高，加上核貸趨嚴、央行升息，貸款條件不如過往選擇以租代買，市場租屋需求仍高，而屋主因貸款利率調升增加持有成本，故租金持續攀升。

今年4月房租指數105.70不僅創新高，房租指數年增率1.22%亦顯現租金拉高走勢，分別觀察北、中、南、東四大區域房租指數年增率，以南部區域增幅1.73%居冠，東部區域年增1.57%居次，中部區域年增1.16%，北部區域年增1.05%。郎美囡表示，南部區域包含高雄市、台南市、嘉義縣市、屏東縣及澎湖縣，這些縣市近幾年房價拉升顯著，不僅高雄市及台南市因科技園區增加就業人口及拉抬房價，屏東縣房價也受惠資金潮而增加，帶動房租上揚的力道強於其他區域，而北部區域因雙北的房價、租金都已在高水平，成長幅度相對有限，不過同樣劃定於北部區域的新竹縣市近幾年房市交易價量俱增，租金相對上揚，因此北部區域4月房租指數年增幅仍然破1%。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，房價漲、租屋市場供需失衡，推升房租水平，雖然政府力推打房政策企圖壓制房價，希冀房價因此下挫，租屋族能輕鬆購屋，但通貨膨脹及工料雙漲等大環境因素讓房價愈低不易，且央行可能繼續升息，購屋及持有成本增加，轉嫁至租金的機會高，租金水平更難下調。