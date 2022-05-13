台灣證券交易所延續過去兩年與永豐金證券的良好合作成果，今年再度於5月16日至24日攜手舉辦「SinoPac and TWSE Taiwan Corporate Day 2022」線上台灣投資說明會，在目前國內疫情不確定性仍高的情況下，為降低海外機構投資人對台灣優質企業受疫情影響的疑慮，證交所持續搭建上市櫃公司與國際機構投資人之間更即時有效的溝通橋樑，提高台灣資本市場的透明度。

本次活動預計邀請11家台灣上市櫃公司，與國際投資人舉行線上小型群體會議。為配合歐洲地區投資人之時差，各場會議集中於每日下午時間舉行，期能在疫情再起的時刻，向國際機構投資人展現台灣上市櫃公司的韌性。

投資說明會期間，除安排上市櫃公司與全球機構投資人進行簡報外，證交所特別於5月16日下午舉辦專題演講，分享台灣資本市場良好表現，並介紹近期將迎來首家掛牌公司的台灣創新板最新發展，演講題目為「台灣－創新之島、創新上市平台」，期能將更多元的優質投資標的介紹給國際機構投資人，接續邀請國立政治大學國際關係研究中心甘逸驊副研究員，就近期國際局勢分享對台灣國際關係、政策及經濟之影響，演講題目為「烏俄衝突看兩岸」。

本次獲邀的上市櫃公司包括：鴻海(2317)、順德(2351)、瑞昱(2379)、義隆(2458)、創意(3443)、智伸科(4551)、中租-KY(5871)、晶心科(6533)、富邦媒(8454)、美利達(9914)、大學光(3218)。