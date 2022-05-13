搞事任務來襲，香腸特務全面出動！就是要讓你好玩的不要不要。

超狂超好玩的生存遊戲《香腸派對》這次又帶了獨一無二的全新專屬活動來跟各位腸腸們同歡啦！這次《香腸派對》可說是下足了血本，就是要讓所有玩家們都能夠盡情的享受這場狂歡派對，無論是名字裡面有香或腸，天賜良緣注定該來玩《香腸派對》的腸粉們、成績優異的好學生、擁有清寒補助證明的學生玩家，亦或是想要展現自我，成為新一代KOL的香腸迷們，都是我們這一場盛大狂歡派對的邀請對象！

香腸振興三部曲，硬是要讓你免費玩！

在這個疫情肆虐的當下，《香腸派對》也跟大家一樣，覺得花錢課金玩遊戲是一件很想做，但又有點負擔的事情，不過現在不用為了這種小事煩惱了，《香腸派對》苦民所苦，為腸腸們獻上【香腸振興三部曲】！只是符合下面三種資格的玩家們，通通讓你免費玩到嗨！是誰說免費的最貴？《香腸派對》告訴大家：「站著玩、躺著玩、趴著玩，還是免費的最好玩！」

░香腸振興三部曲活動說明░

▲活動時間:即日起至6/30

▲資格一：身分證名字內有香、或腸兩字的玩家，或者諧音任一字，即可獲得驚喜大禮包。 (活動僅限參加一次，發放糖果1980顆)。

活動備註：諧音字由於認知不同，官方定義為（ㄒㄧㄤ、ㄔㄤ）為基礎的發音字，請玩家見諒。

▲資格二：凡18歲以下學生，出示就讀學校本年度成績單，單科分數在80分以上或甲等，即贈送香腸派對糖果300顆。

▲資格三：凡擁有清寒證明補助的18歲以下學生玩家，同樣享有驚喜大禮包。 (每月主動申請後，發放糖果1980顆)

▲凡符合以上任一資格的小腸腸們，請至粉絲團查看詳細活動辦法。

可愛胡鬧射擊生存遊戲《香腸派對》 推香腸學生振興與清寒家庭補助好康。

拍片拿大獎！全民KOL站起來

各為喜歡香腸、熱愛香腸，沒有香腸就吃不下飯、睡不著覺，甚至活不下去的香腸痴、香腸狂、各位腸迷朋友們大家好！《香腸派對》隆重推出【全民KOL站起來】活動，獻給喜歡香腸又充滿創作或是表現欲的你，有個盡情施展抱負、發揮天賦的好機會！擺脫慣老闆，成為自由自在的創作者就趁現在啦！

░全民ＫＯＬ活動說明░

▲活動時間:即日起至6/30

▲舉凡香腸派對玩家自行錄製香腸派對遊戲相關，不論是技術教學、搞笑場面或者是趣味創作等影片上傳至個人FB、YT、TIKTOK、Twitch，凡觀看數達1,000次數以上的玩家，皆可附上網址來信至官方活動信箱，經證明後，即可獲得香腸派對1280糖果禮包，另外凡觀看次數達到1萬以上的用戶，每個月將由官方額外選出優秀作品，給予禮卷以茲獎勵。請注意，影片必須時長超過20秒，且跟香腸派對遊戲有直接相關才符合活動門檻唷。

▲凡符合以上任一資格的小腸腸們，請至粉絲團查看詳細活動辦法。

什麼？還…還沒完？還有花火燦爛慶繽紛，男孩節神燈許願拿好禮活動

嘿嘿，想不到吧！前面這麼多免費拿好康的活動，竟然還有更多的活動在《香腸派對》遊戲內登場，首先是配合花火節登場的和服造型，無論是可愛無極限的花火少女、帥到沒朋友的黑夜執事、淘氣惹人愛的銀狐少年，還是魅力無法擋的湯屋禦娘，每個都是萬中選一的精緻造型，走在彩虹島上，保證其他腸腸們對你的好感度立馬+10，捨不得開槍囉(如果還是被打了一定是對方忌妒你太靓)！另外期間限定的男孩節慶典，腸腸們不論是累積登入次數，還是遊玩遊戲，都可以輕鬆獲得許願神燈，除了可以獲得各種補給箱鑰匙、糖果、道具外，還有機會抽到慶典活動專屬造型：幸運錦鯉套裝。天啊，怎麼又是免費的！萬一以後再也玩不到像《香腸派對》這麼佛心的遊戲到底該怎麼辦啊！所以心動不如馬上行動，現在立即揪朋引伴下載《香腸派對》，跟大家一起度過這個派對不停歇的夏日時光吧！

可愛胡鬧射擊生存遊戲《香腸派對》 推香腸學生振興與清寒家庭補助好康。

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