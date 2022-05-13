屏東縣政府13日公布新增1154本土病例，且同時啟動民眾快篩陽性可藉由視訊診療經醫事人員判斷確診，首日有21人完成通報確診，衛生局將協助後續治療事宜。縣府也宣布14日將於全縣衛生所開設兒童疫苗門診，希望提高兒童疫苗施打覆蓋率。

6至11歲校園疫苗施打，13日預計施打34校、2690人，截至中午已施打1200人，有8人出現暈針情形，休息後均已改善。

目前全縣部分班級暫停實體課程校數有84校、141班，衛生局也再次提醒，14日上午全縣33鄉鎮市衛生所皆有開設兒童疫苗門診，如果學童沒有於校園施打疫苗，家長可以帶學童就近前往各衛生所施打。

同時，全縣390家基層診所也提供看診、取藥及領取快篩劑服務，縣府請民眾善加利用，不需再前往醫院或防疫門診排隊，以降低群聚感染及急診壅塞。

縣府統計，屏縣居家隔離人數1579人，今日解隔652人；5歲以下確診累計684例，102例解除隔離，無重症。居家照護累計5154人，解除919人。