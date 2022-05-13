文化大學舉辦「金牌主播」主播徵選，中天主播賴正鎧擔任初賽評審，看到許多年輕學子對新聞行業充滿熱忱，他以自身經驗對參賽者喊話：「一個體育生都可以了，沒道理你們不行。」

賴正鎧原是空手道選手，轉換進入媒體圈時，因隔行如隔山，初期困難重重，讓他不時提醒自己，當選手時每天6點晨跑4000公尺，經常砥礪自己「再跑一圈，再一圈就好」，並以體育人的精神，鼓勵自己「做就對了」。

初跨領域，賴正鎧回想起來都是「被罵到會」，甚至差點被長官炒魷魚，「3個月後我還繼續打卡上班，我想他太忙忘了」。他直言過程太挫折曾想過放棄，如今回首慶幸堅持下來，「因為不足，所以我花更多時間準備。」

他一路走來最難忘當記者時，到台南採訪大地震，「那時我當記者1年多，一醒來就被叫去台南，抵達現場後，真的被嚇到，平常在電視上看大樓倒塌都還好，《復仇者聯盟》電影也看過，當親眼看一棟大樓倒在面前，其實有著龐大的恐懼感。可是現場無法表現太多個人感受，因為新聞工作是有即時性，是需要與時間賽跑。」

賴正鎧認為「主播不是一個炫耀的頭銜」，表現不好時都會立刻被看見，所以要不斷精進與學習。這次擔任評審，他大方傳授練習口條的方式，「我會在洗澡、騎車停紅綠燈或等人的時候，把眼前所看到的事物，用播新聞的方式說出來，在說的時候也練習思考邏輯。」