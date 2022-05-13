臉書粉絲團「靠北police」有人爆料，稱高雄市三民二分局一名派出所所長浮報嘉獎。從疫情開始延燒初期，就開始謊報勤務，浮報多項嘉獎，包括查訪居家隔離、刑案偵辦、護童勤務等。三民二警分局對此表示，該名所長只有執行護童勤務時未依出勤，記申誡一次議處。

「靠北police」匿名爆料，三民二分局一名派出所所長在疫情爆發的時候，自己改勤務表排班疫調，跟巡邏警網搶著要去查訪居家隔離，離譜到連副網巡邏出門前還要跟值班說，有居家隔離的要先派所長去，因為要跟另一網的警員搶著報防疫獎金跟嘉獎！

貼文中表示該名所長只會跑步，沒在處理事故案件，居然跟巡邏處理事故的警員一起評比，說要領交通績效獎金；為了拿護送精神病強制就醫獎金，跟著救護車去醫院，然後什麼證明都沒有拿，就叫同事再跑去醫院拿護送證明；要求排自己護童2小時，要排交通崗督帶勤湊時數的嘉獎，結果換運動服去跑步等浮報行為。

上述行為令爆料者表示「吃相難看」、「阿娘威啊！拜託擦一下自己的口水好嗎？」並拜託人事室，去查該所長到底浮報多少嘉獎，涉貪污治罪條例。分局表示，目前根據駐地影像及相關出勤紀錄，該名所長並無浮報嘉獎及獎勵金之情形，僅於今年4月間擔服護童勤務時未依規定出勤，違反勤務紀律，核以申誡一次議處。