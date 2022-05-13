信義房屋全國繪畫比賽今年首印SDGs繪本，讓第一線房仲化身說故事老師，更請來有多次獲社區一家計畫支持的巫婆媽媽沈采蓉，分享她20年來的說故事心法，同仁反映熱烈，除了結合工作，向社區民眾宣導，在家也可以對自己的孩子與家人傳遞永續理念，持續影響更多人，讓社會更美好。

信義房屋表示，日前線上授課，僅限30名同仁報名，不到一天就報名完畢，沈采蓉過去是鐵路局的隨車播音小姐，她實際教信義同仁如何說出動聽故事，「大家好，我是來自信義房屋的地球的守護員，在遙遠的北極，有一隻北極熊在流眼淚，都快要沒有家可以住了，小朋友可以做什麼讓地球更美好呢?可以做垃圾分類嗎？或是提高冷氣的溫度呢？」

沈采蓉教導說故事訣竅，從故事中去引導孩子更多對地球永續的作為，例如垃圾分類、修補紗窗，減少宣導、教條的內容，多一點故事去引人入勝。例如信義房屋的社區服務修補紗窗，不僅服務社區住戶補足他們難叫工的困擾，紗窗修補好後，也讓空氣更流通，減少開冷氣的機會，對於地球暖化盡一份心力，也提供住戶更好的生活品質。

而第一線同仁線上發問踴躍，也因信義房屋鼓勵生育，因此許多房仲、分店秘書都前來上課，無論是對客戶或自身孩子，都知道如何活潑的透過故事傳達永續理念；信義房屋林口站前店專員陳又華表示，姪子本身就很愛畫畫，這次拿繪畫比賽的畫紙回去請他畫愛地球的作為，原以為他不懂，沒想到他隨手用一般藍筆畫了美國隊長掃垃圾，表達了現代孩子創意無限。

陳又華也將說故事的課程實際應用，他跟姪子說SDGs小故事時，孩子容易被繪本吸引，聽完故事後孩子也會想要分享給同學，就像被賦予使命感一樣，進而影響身邊的人，成為小小地球守護隊。

八德豐德店秘書陳依依上完課後也試著挑戰回家跟自家寶寶說SDGs小故事

透過課堂上強調的重點，用誇大、重複重點話語，吸引小朋友目光，他也很謝謝公司安排說故事課程，讓他們可以學到小技巧，現因疫情擴散，在家時間更多了，藉由講故事技巧，讓親子時光更深刻。

信義房屋表示，聯合國永續發展目標SDGs4優質教育，除了在學校吸收知識外，藉由教導同仁說永續故事，不僅可在社區服務時與更多住戶、孩子分享，更能親子共讀，傳遞良好的價值觀。