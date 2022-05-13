旅美小聯盟台灣好手13日都有不錯表現，張育成、林子偉同日在3A出賽，都有長打演出，而效力費城人1A的李灝宇有開轟表現，本季第2轟出爐，目前19分打點暫居全隊打點王，賽後接受場邊訪問時他也用英文回答。

效力守護者隊的張育成之前因確診新冠肺炎，目前正在3A進行復健賽，面對雙城隊擔任第3棒指定打擊，第4打席7局敲出中外野二壘安打帶有1打點，是他在3A首支長打，總計他4打數1安打，吞下1次三振、獲得1保送。

日前移出傷兵名單並升上3A的大都會隊林子偉，今天與洋基的比賽擔任開路先鋒、游擊手，6局從前富邦悍將洋投邦威手中敲出二壘安打，隨後靠隊友安打跑回得分，總計4打數1安打1得分，但也吞下2次三振。

效力費城人1A的「台灣怪力男」李灝宇今再度開轟，本季第2轟出爐，目前19分打點冠居全隊，總計4打數2安打都是長打，貢獻2打點。賽後他接受場邊訪問時，被問到在主場開轟的感覺，他用英文回答，「我感覺很好，就是專注在攻擊好球帶。」

李灝宇接著被問到暫居隊上打點王，他用中文說：「可以幫助球隊得分，球隊贏球才是重點，很高興可以有這麼多分打點。」