婦幼隊副隊長李翠娥說，通訊騷擾行為也是其中觸法的一種態樣，被害人可截圖佐證。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

什麼是「跟騷法」？隨《跟蹤騷擾防制法》將於6月1日上路，台中警方超前布署，增補人力、加強教育訓練，為讓社會大眾了解，若遇騷擾行為該如何尋求保護？婦幼隊13日推「跟蹤騷擾防制宣導影片」，以寫實的手法呼籲民眾，自以為的浪漫並非真正的浪漫，反而可能是「恐怖行為」提高警覺性，保護自己。

台中市警察局指出，名為「跟蹤騷擾防制法宣導影片」，從影片腳本編排設定、演出至剪輯後製均由婦幼隊員警自行擔綱，影片一開始，1名男子每天跟蹤心儀的女生，到搭車的公車站、工作地點甚至住家等，還不時傳訊息跟照片給女子，讓女生相當驚嚇，活在恐懼中。

影片發想自拍攝製作人員婦幼隊分隊長岳尉嵐指出，會想將「恐怖情人」故事帶入劇情，源自於因自身求學過程中，即有類似被過度追求的遭遇，且因當時很害怕因此印象深刻至今難忘，透過影片拍攝，若有相同困擾的民眾，一定要尋求協助。

婦幼隊副隊長李翠娥說，跟蹤騷擾行為以往加害人僅行政罰鍰，現今若觸法可處以徒刑，明定監視觀察、不當追求、尾隨接近、歧視貶抑、通訊騷擾、寄送物品、妨害名譽、冒用個資等8類等行為將觸法。

李翠娥呼籲民眾，如果案件正在發生時，冷靜應對尋求協助，避免跟加害人正面接觸，報警處理；記得收集證據並記錄過程，如臉書、通訊軟體截圖等，並提供路線讓警方調閱監視器，平常提升自我防衛意識、保護自己。