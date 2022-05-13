台中市南屯區一處社區大樓住宅，有戶男屋主確診，魏姓女子接獲女兒通知，得知前夫與女兒一起進行居家隔離，12日晚間前往送餐，竟然赫見屋外大門遭人以層層塑膠布封住阻礙出入，讓她看傻眼，並氣憤報警。

魏女表示，她與前夫離異後，2名女兒跟著前夫同住，得知前夫確診，在家居家照護，而女兒們被匡列為密切接觸者，也一併在家中居家隔離。因為父女3人在家隔離不能外出，因此連絡她請她幫忙送餐。

魏女說，昨天中午她來送餐時，還沒發現有任何異狀，沒想到晚上送餐來，一到場就看傻眼，大門竟被黏貼上大片塑膠布封住出入口。

她主動詢問管理員、要求拆除，卻沒有任何回應，她愈看愈覺得欺人太甚，根本侮辱人，想想實在氣不過，才會報警，打算向管委會主委等人提告涉犯強制罪。

第四分局指出，經查發現是社區主委和住戶得知該戶男主人確診，擔心有傳染風險，私下將塑膠袋黏合後貼在門外牆上，員警到場前已被撤下，因導致魏女感受不佳，管委會已先向她道歉。

警方表示，管委會行為已涉及強制罪，在確診男子居家照護隔離期滿後，若決定提告，警方將通知男子前來派出所製作筆錄，依法處理。