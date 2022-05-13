FII工業富聯(601138.SH)看準AI技術導入數據中新趨勢，宣布推出「AION」的PaaS人工智慧應用平台服務，可廣泛應用於精準醫療、數位內容創造、智慧城市、自駕車、金融創新、智慧製造、零售生產以及元宇宙等領域應用，目前已在3個領域取得具體成果。

工業富聯表示，在疫情改變人類生活型態，以及新能源車、5G應用等需求蓬勃發展下，全球數據使用總量呈現幾何式成長，元宇宙的加入更導致數據服務需求大爆發。海量數據的累積及演算法的改良，已使AI技術運用於數據中心的趨勢快速展開。

對此，工業富聯推出名為「AION」的PaaS人工智慧應用平台服務。除可安裝部署在通用伺服器硬體上，也兼容各大雲端服務供應商（CSP）的IaaS，提供包括開發工具、計費計量、監測工具等多雲管理中介層，並整合多種低碼開發工具平台，降低終端使用者的工作負擔。

工業富聯副總經理許壽國指出，企業選擇數據中心服務時，量體大小和安全性只是基本配備，技術才是決定巿場的重要關鍵。AION平台具彈性、高效、與低成本特性，提供使用者快速部署、低碼方案、彈性部署、雲端中立、軟硬整合等5大優勢，提供更彈性優質方案。

工業富聯指出，目前AION已與不同的終端使用者，分別在以電腦輔助診斷為核心的數位醫療應用、輔助模型訓練及模擬的自駕車應用、針對自動光學檢測的工業應用等三個領域，取得具體成果。

許壽國補充，AION平台的目標客群是擁用專業場域經驗及海量數據、但缺乏深厚AI模型專業及資通訊技術的使用者。這類型使用者採用公司提供的低碼工具，也可訓練出足以滿足需求的AI模型。

此外，未來智慧製造環節中必須要有優越的軟硬體解決方案及數據集成經驗整合，鍛鍊出極具精準度的AI服務平台。在部署越多高效CPU/GPU運算狀況下，機櫃的電力密度將大幅上揚，目前傳統風冷系統散熱技術已不敷使用。

在擴大算力規模、優化數據中心能效等目標驅動下，工業富聯已部署數據中心散熱技術解決方案，在新模組化運算和儲存單元技術支持下，已可以做到不變動數據中心原有基礎設施，即能協助客戶進行全新部署，節省建置成本及時間，有效管理能耗、提高產值。