因應國內疫情需求，中央流行疫情指揮中心宣布，至今年6月30日前，彈性開放民眾自行輸入COVID-19檢驗試劑作為個人防疫使用。網家(8044)旗下跨境代標代購電商－Bibian比比昂，即日起提供代購日本Amazon網站快篩試劑服務，日本熱銷的唾液快篩試劑及鼻咽快篩試劑共9款，皆採日本原裝直送，依政府規定每人僅限海外自購快篩試劑1次，且數量不得超過100劑

此外，6月15日前於Bibian比比昂代購日本快篩試劑會員，不限結帳金額，可享有國際空運費0元優惠一次，期望透過優質便民的代購服務，協助大眾安心度過疫情。

Bibian比比昂指出，網站介面簡單明瞭、解決消費者境外代購語言障礙，主打各項收費透明，且具備完善的金、物流及免自行報關服務。

Bibian比比昂為PChome集團旗下子公司日本比比昂株式會社所經營跨境代標代購平台，目前於日本東京、美國奧勒崗州皆有國際物流倉儲中心。現與日本SG Holdings集團旗下SGH GLOBAL JAPAN、國際知名電商平台運營商Cafe24 Japan、日本最大二手交易平台Mercari戰略結盟。針對日本在地商家提供完善的跨境銷售資源，將商品直接跨境銷售進台灣。