總統蔡英文今天在防疫諮詢會議中指示，北北基桃須優先增設大型篩檢站。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前北北基桃共有84個採檢站，現在要求雙北各加開3個大型篩檢站，桃園2個，基隆1個，預計這兩天就會陸續開設。

陳時中強調，PCR量能雖然吃緊，但沒有不足。目前已要求北北基桃加開大型篩檢站，新北和台北各3處，桃園2處，基隆1處；除增加站點以外，也要把每一站多增加幾線，讓PCR量能擴大。

PCR採檢量能緊繃，但傳出疾管署主任秘書鄧如秀插隊PCR，台北市衛生局證實是疾管署來電請求協助。陳時中起初只簡短回答「我相信還是經過一定的程序進行PCR檢驗」，經媒體追問，才由指揮中心疫情監測組組長周志浩回答，由於主秘室指揮中心行政組副組長兼組長，負責事情蠻多的，且接下來行程會接觸到重要幹部，急需知道檢驗結果，因此拜託台北市協助採檢。

近來有部立桃園醫院醫檢人員反映，近期超時加班到半夜12點多，相關津貼更拖欠兩期未發。陳時中表示，津貼會盡快發放，加班情況請各機構控制好，「我知道大家都很辛苦，不過台灣的PCR檢驗費用也不算便宜，相對津貼也算還是足夠，待遇上應該還算可以」。