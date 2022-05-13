遊戲橘子旗下休閒競速遊戲《跑跑卡丁車》今(13)日公布全新IP聯名合作《索尼克》系列活動將於5月13日開跑！官方推出全新角色「索尼克」、「超級索尼克」，全新車款「索尼克V1」、「超級索尼克V1」及多款限時道具。歡慶聯名，四大合作紀念活動，放送多款虛寶及周邊獎勵，立即登入與索尼克勁速奔馳！

《跑跑卡丁車》ｘ《索尼克》聯名合作5月13日開跑！

《跑跑卡丁車》與《索尼克》於5月13日推出聯名合作，官方推出全新角色：「索尼克」喜歡充滿刺激冒險的車手，不害怕惡霸，擁有自由的心態，是賽道上可靠的隊友、「超級索尼克」獲得混沌翡翠的力量，變身為金光閃閃的超級索尼克；全新車款：「索尼克V1」在競爭激烈的跑跑世界裡，最適合索尼克急迫性格的賽車。「超級索尼克V1」終極的超音速速度，獨有的金色光環，由超越平時的索尼克能量所構成。

歡慶聯名，四大合作紀念活動接續登場：

※ 跑跑卡丁車X索尼克登入活動

於5月13日至5月27日期間，初次登入可領取「跑跑x超級索尼克氣球」*100個。

※ 超級索尼克幸運盤

於5月13日至5月19日，每日10:00至22:00，累積至千萬P點數時，隨機在登入玩家中選擇1名幸運玩家獲得「四葉草卡片」*1、參加獎勵「超級索尼克寶箱」*1。蒐集「四葉草卡片」，有機會獲得500 GASH點共10名、實體周邊組：毛巾、手提袋、立牌共10名、虛寶「超級索尼克寶箱」*10個共66名，活動結束後於官網公告得獎名單。

※ 索尼克活動通行證

完成「通行證任務」累積「通行證點數」可提升等級，有機會獲得「超級索尼克」、「超級索尼克寶箱」、「索尼克金環」、「傳說零件V1」。

※ 索尼克金環組合活動

官方後續將更新推出，蒐集「超級索尼克金環」可組合各式虛寶獎勵，敬請期待。