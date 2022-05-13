居家照護確診者領取口服藥原則。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

接種疫苗提升保護力。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

新竹市13日新增579名確診個案，相較前幾日已有下降趨勢。另自12日起，居家隔離、自主防疫及居家檢疫等3類民眾，若快篩陽性，可透過遠距醫療方式，由醫師確認快篩結果即可通報確診，截至13日，竹市已有39家診所提供相關服務，如有需求可先電話預約掛號。

今年以來，新竹市累積6366名確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中之確診者有64人，居家照護者為4477人、居家隔離者為910人。確診者中多以輕症及無症狀為主，日前公布8名中症個案，年齡介於30多歲至90多歲之間，目前仍維持3名出院、餘5人皆住院穩定治療。

其它民眾若自覺有症狀或快篩陽性，自行前往新竹市社區篩檢站（周一至周五09-12時、13-16時）、國軍醫院急診室外採檢站（09-12時）、馬偕醫院（13-16時），及COVID-19指定社區採檢院所，經醫師評估後進行PCR採檢，如有疑問，皆可洽關懷中心專線03-5320900諮詢。

因應疫情及民眾接種COVID-19疫苗需求，原設置中正市場及慈濟靜思堂2座大型疫苗施打站供民眾施打莫德納疫苗，因實際民眾預約減少及考量第一線醫護人力需求，自下周（5／16至5／20）起，竹市僅開設中正市場施打站（中正路245號2樓），請尚未完成3劑疫苗接種者，儘速至新竹市疫苗施打預約平台預約接種。