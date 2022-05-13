富邦悍將開季戰績不佳，目前4勝21敗在上半季墊底，為了感謝悍將球迷未因近期球隊戰績不佳，仍不離不棄繼續進場為悍將加油，球團在平日主場賽事推出「感謝有你邦・好康抱抱禮」回饋活動，每場比賽前1000名進場球迷皆可獲得商品折價券和美食餐飲折價券，家族會員還可參加「家族感謝禮」抽獎。

富邦悍將從5月13日開始的平日主場賽事，推出「感謝有你邦・好康抱抱禮」系列活動，賽事期間進場的球迷朋友，前1000名可以獲得富邦悍將百元商品折價券，可享當日商品部消費500元折抵100元的優惠，同時還可獲得餐飲消費折價券50元，可在比賽當日於指定餐飲攤位享有消費直接折抵50元之優惠。

另外只要是富邦悍將2022家族會員還能參加「家族感謝禮」抽獎，家族會員憑紙本、電子票、實體會員卡或app家族卡憑證參與，每場共有300個獎項，奬項包括場內美食兌換券、悍將千元商品兌換券、買一送一優惠券、商品折價券、悍將APP點數等好禮，每場比賽皆會有一項特別限定大獎抽出。

5月13日首場活動將抽出「Loving Pink 親簽紀念球棒」一組，價值達4,980元，未來還會有球員版主題球衣、平日賽事開球機會等不同獎項，更有神秘大獎等著家族會員們進場抽好禮。