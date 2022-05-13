今年首波梅雨鋒面，將在今(13)日晚間侵襲台灣，週六、日(14、15日)兩天雨勢最明顯，不容小覷。侯友宜市長特別指示，於今晚22時，開設新北市災害應變中心，並由市府水利、消防、警察、交通、工務、捷運工程局等單位派員進駐，提早做好各項防救災整備及應變作為。侯市長並於主持防疫應變會議時，特別要求各局處及區公所不可輕忽，同時也再次提示各單位務必落實各項預防工作，包含針對易淹水處預置抽水機、落實災情查通報、加強排水溝渠清淤、救災裝備點檢，以及坡地復建工程防災作為等，並隨時做好各項救災準備。

首波梅雨鋒面來襲，新北市已加強防救災工作。(新北市消防局提供)

首波梅雨鋒面來襲，新北市已加強防救災工作。(新北市消防局提供)

市府天氣風險協力團隊預判分析，本次鋒面預計於今日晚間開始有較強對流移入帶來雨勢，週末時段為影響本市最明顯的時段，預計24小時累積雨量可達豪雨等級，並可能有短延時強降雨發生，侯市長提醒市民隨時注意氣象及降雨資訊，梅雨鋒面影響期間(13日至16日)，低窪地區應慎防淹水，同時也呼籲市民請勿前往海邊觀浪，或從事山區、溪流活動。

首波梅雨鋒面來襲，新北市已加強防救災工作。(新北市消防局提供)

新北市政府消防局黃德清局長強調，梅雨鋒面來襲期間，又適逢近日疫情大爆發，請市民加強預防水災整備工作，並配合市府各項預防性避難及管制措施，以減少損失。有關本市防災相關資訊，如交通訊息、環境醫療、維生管線、防災宣導、活動異動及氣象資訊等，可至本市防災宣導互動網-災時專區（http://www.dsc.ntpc.gov.tw）、「新北災訊E點通」(https://e.tpf.gov.tw/)、臉書「我的新北市」及LINE「新北市政府」查詢。