苗栗縣13日新增確診742人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

自即日起，確診者可由親友代為看診領藥。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

自即日起，確診者可由親友代為看診領藥，苗栗縣內有配發抗病毒藥的4家醫院。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣13日新增742名確診。苗栗縣衛生局宣布，為使具重症風險因子，且有使用輝瑞「Paxlovid」口服抗病毒藥物需求的確診病人，能及時獲得治療，從即日起開放親友可代為看診，可持確診者的健保卡、確診證明，前往設有防疫門診且配有「Paxlovid」抗病毒藥物的4家醫院看診領藥。

苗栗縣13日新增土確診742人，5月12日在4個社區PCR常設篩檢站共採檢672人，其中306人陽性366人陰性，陽性率達45.5％，陽性率持續升高，縣府請持快篩陽性者或有症狀者可前往篩檢。

衛生局表示，居家照護的確診者，自即日起可由親友代為看診，可持其健保卡、確診證明，由醫師評估後，代領抗病毒藥物。另因部分長者有數位落差，難利用視訊醫療，同步開放「電話問診」。

衛生局進一步說明，為使具重症風險因子、且有使用輝瑞「Paxlovid」口服抗病毒藥物需求的確診病人能及時獲得治療，親友可代為看診，持確診者的健保卡、確診證明，前往設有防疫門診且配有「Paxlovid」抗病毒藥物的4家醫院看診領藥。

衛生局表示，協助代看診的親友不能為居家隔離者，確診者則要符合口服抗病毒藥物的用藥條件，過程由醫師評估，經代理看診者簽署治療同意書後，再持醫師處方箋去藥局領藥，一切依照醫院流程進行掛號看診，且不是來看病就一定能領到藥，需詳細評估。

另針對居家照護高齡長輩確診者，因為對視訊軟體不熟悉，可以用「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，便利醫療團隊及時彈性處理，過程中可由長輩家人幫忙視訊及文件或身分認證，後續再轉用電話問診來確認長輩健康狀況，減輕其使用困難。

縣長徐耀昌叮嚀鄉親，隨著確診人數增加，由鄉親自主防疫來提高警覺非常重要，例如：市場、百貨、夜市等人多地方，切忌邊走邊吃，只要在這樣的場域拿下口罩，風險絕不亞於在室內不戴口罩吃飯。13日確診個案中20至64歲的年齡佔近80％，這族群是家中主要經濟支柱，每天必須出門上班，提醒鄉親社區風險日增，應減少在外應酬與群聚用餐。另更重要的目標是必須保持醫療機構運作，讓高風險的確診者要能及時治療用藥，減少產生重症機會，把醫療處置負擔降低，大家齊力做好防疫。