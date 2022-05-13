國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄13日新增3527例本土確診個案，其中，居家隔離期間陰轉陽410例，外縣市旅遊史139例，特定娛樂場所26例，密切接觸者2855例，疫調中97例，高市府特地找來各診所及醫院的醫師代表，一同宣示分級醫療全人照顧正式啟動，希望能落實輕重症分流的效果。

大高雄醫師公會理事長王宏育說明，只要打3劑疫苗幾乎都是輕症，民眾不用太擔心，有上呼吸道症狀的民眾可以直接到社區診所看病、拿藥，若快篩呈現陽性且患中重症的患者直接轉診到專責醫院，若是輕症患者經社區採檢站採檢PCR陽性個案，則是回報原看診診所，由該診所進行後續診療，呼籲民眾落實「輕病到診所，重症到醫院」的分流做法。

高市府衛生局表示，基層診所新冠肺炎居家快篩陽性民眾照護計畫，目前總計有500間醫療院所加入，希望藉由基層診所加入看診，達到分級醫療全人照護的目的，並給予民眾「早期診斷、早期給藥、預防重症」的目標。

高市府衛生局指出，新增3527例本土確診個案中，密切接住者共有2855例，仍然占最多數，同住親友確診的人數大幅增加，共有1203例，餐飲娛樂438例、職場校園934例、高風險場域280例，根據數據顯示，確診者年齡結構有升高的趨勢，顯示家庭群聚的風險攀升，民眾應多加注意。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的屬於50到64歲民眾比例為18％，而0到11歲則是13.6％、12到19歲7.6％、20到29歲17.1％、30到39歲17.1％、40到49歲16.8％、65歲以上9.8％，衛生局也特別提醒民眾應減少聚會、聚餐場合，避免染疫機率高升。

衛生局說明，目前風險較高的仍是外縣市旅遊史確診個案共139例，隔離期間陰轉陽410例並無社區傳染風險，而特定娛樂場所傳播鏈也持續擴散，共新增26例確診個案，另有97例新案疫調中。根據相關數據顯示，目前社區中的不特定風險逐漸上升當中，呼籲民眾落實相關防疫措施。