烏克蘭宣稱，又除掉一輛俄羅斯最先進的坦克，而這次是用自製無人機，投下價值400英鎊（近1.5萬台幣）的炸彈。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，烏克蘭「空中偵察」（Aerorozvidka）無人機部隊說，他們摧毀的是價值300萬英鎊（約1億台幣）的俄羅斯T-90坦克。不過，他們並未透露確切的時間和地點。

而就在前1天，烏克蘭公布了以價值1.8萬英鎊（約65萬台幣）的瑞典火箭炮發射器，在烏克蘭二大城哈爾科夫（Kharkiv）北方摧毀了一輛價值400萬英鎊（近1.5億台幣）的 T-90M坦克。

在烏克蘭被摧毀的俄羅斯T-90M坦克

「空中偵察」先前曾說，他們利用海外捐贈的零組件和資金，自製戰鬥無人機，而這些無人機最多能搭載5公斤的彈藥。

而所謂的彈藥，就是蘇聯時期的火箭推進槍榴彈，據《今日軍事》（Military Today）說，這些炸彈每枚價值大約僅有400英鎊（近1.5萬台幣）。然而，T-90是俄羅斯最先進的坦克，基本款式在1992年服役，直到2000年代末期才開始增產。至於T-90M則是最新版，2016年才服役。

據信俄羅斯約有1,000輛各式T-90坦克，而它們賴以作為基礎發展的T-72，則約有5,000輛。如今在烏克蘭作戰的，大都是T-72。事實上，T-90應該是世界最棒的坦克之一，無論是裝甲和飛彈防護系統都已升級。起碼就理論來說，它們要比T-72來得堅固，比較難以摧毀。