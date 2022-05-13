衛福部函文各縣市政府，托嬰中心確診停托天數從原本10日縮短為3日，台中市長盧秀燕13日表示，台中市決定不跟進中央新規，2歲以下幼兒沒有打疫苗，托嬰中心又是相對密集場所，為保護嬰幼兒安全，徵詢業者意見、參考六都其他縣市作法，決定僅採小幅度放寬，托嬰中心如有確診案例，全班停托7日。

教育部上周宣布放寬「確診停課標準」，衛福部10日函文各縣市政府，托嬰中心確診停托天數從原本的10日縮短為3日。

盧秀燕指出，台中市有181家托嬰中心，自4月15日至5月10日止，共有38家托嬰中心通報確診個案，占21％，雖然，工作人員第3劑疫苗施打率有96.4％，但2歲以下的嬰幼兒不能打疫苗，小小孩多數沒戴口罩，而且托嬰中心是相對密集場所，停托標準應該比國、高中更為嚴格，確診停托天數7日，家長比較不會擔心。

盧秀燕強調，比較六都其他縣市的作法，高雄市和桃園市依照中央新規範，托嬰中心如有確診停托3日，台北市、新北市和台南市則是停托7日；台中市也徵詢托嬰中心業者看法，業者們普遍認同，可比照腸病毒停托7日的規定。

「為了嬰幼兒的安全，托嬰中心停托標準應該比學校更嚴謹」，盧秀燕表示，台中市決定不跟進中央新規，僅採小幅度放寬，托嬰中心確診個案如於「確診前2日內」曾送托，所屬班級的嬰幼兒與托育人員，全班暫停托育7日；如機構無分班或分班服務模式不清楚者，視為同一班；居家式托育服務也比照辦理。

社會局長彭懷真指出，機構的工作人員如本身是居家隔離、居家檢疫、自主防疫者，不可到機構提供服務；嬰幼兒或其同住成員為居家隔離、居家檢疫、自主防疫者，應主動告知機構，且不可到中心托育服務。