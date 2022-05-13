新北市長侯友宜呼籲中央放寬快篩陽視同確診，被衛福部長陳時中認為有為陽性的問題，侯下午強調「快篩試劑不會挑人」，都有偽陽性的可能，一樣都有人權問題，既然三類人能夠用，為何一般人不可以用，有疑慮中央要克服；他認為，應該把被動化為自我主動管理，讓公衛體系回頭守住中重症醫療，「 要相信人民」，不要懷疑人民。

新北市今日新增2萬2483人，居家隔離3萬075人，確診人數有稍微下降，但一天的上上下下還要觀察，海嘯行指數上升過程中，全力迎戰。另外新北居家照護人數不斷上升，現正執行10萬0586人。

侯友宜說，新北市社區篩檢站這兩天陽性率都89％以上，快篩陽等同確診幾乎完全一致，呼籲中央快篩陽性視同確診，不要再限三類， 減少醫護同仁採檢人力，回到中重症與高風險族群，簡化流程、放寬認定，別讓輕症變重症。

侯友宜說，快篩陽視同確診半個多月前就呼籲中央趕快做，並提出配套與法令解釋，經過一段時間，昨推出三類居隔、自主管理與居檢三類，可透過遠距醫療看病，既然這三類可以做，配套都沒問題，擴大適用範圍也沒有問題。

侯友宜說，陳部長怕有偽陽性「我也不了解」，「快篩試劑應該不會挑人吧！」，快篩試劑不會挑居隔者沒偽陽性，一般人就有，一樣有有偽陽性、一樣有人權問題， 問題都在中央「肯不肯放寬認定」，權限在中央，請中央面對問題、拿出魄力快速解決，讓醫事人員採檢量能大幅減少，回頭守住中重症醫療「看你願不願意做」。