「陳時中無能！陳時中下台！」上百名計程車司機今（13）日下午聚集在北市林森南路疾管署前門口陳情抗議，怒批指揮中心草菅人命、指揮官陳時中宛如「皇帝」，從口罩、疫苗、快篩、藥品等等樣樣苛扣人民。疫情影響之下運將們已經快活不下去，政府把計程車司機列為第七類人員（維持國家安全及社會機能正常運作者），就該給計程車司機足夠的快篩試劑等防疫資源。由於指揮中心並未派人出來接受陳情書，而只派了一位交通部科長出來，怒火中燒的工會成員怒而撕爛陳時中人形立牌，表示不排除下次開車包圍指揮中心。

指揮中心前彷彿成了新陳抗地點。繼本周二機師工會、醫師工會在指揮中心前陳情抗議之後，因為疫情而生意崩跌的台北市計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會，今日下午也到了指揮中心門口，要求衛福部同意以篩代隔，以及免費提供快篩試劑給計程車司機，保障司機及消費者安全；另外也將前往交通部喊話「我要活下去，王國材部長救我」，要求交通部超前部署，增加防疫計程車數量，以及比照之前運輸業從業人員紓困補助。

計程車工會發言人李威爾表示，計程車是大眾運輸的一環，負責最後一哩路的載客服務。尤其疫情之下計程車是第七類人員，很多民眾靠計程車載送，政府應該免費提供計程車司機快篩試劑，讓計程車司機每天快篩陰才出車。

李威爾痛批，疫情以來兩年多，種種防疫亂象已經嚴重影響計程車司機的生計，陳時中說的超前部署完全是口號，所謂的與病毒共存更只是叫人民去送死，沒病死也會餓死。

計程車工會秘書彭芝園表示，陳時中要嘛極度無能，要嘛極度聰明但有道德疑慮。國外都是免費提供快篩，蔡政府卻用人民納稅錢買來快篩之後，再叫人民排隊去買。「陳時中講了一句非常不應該的話：他說快篩一劑180元，嫌貴可以不要買。但是有些運將現在就是1劑100元都買不起！買得起的人是一條命，買不起的人也是一條命！」彭芝園痛批，疫情或許是天災，但現在人禍的比例愈來愈高，如果政府不能讓人民免於恐懼，要這個政府幹嘛？

多元計程車司機Kiki表示，過去一天開8小時可以賺1、2千，現在幾乎是24小時待命也只能賺5、6百，因此停在路邊等客人時還不敢開冷氣。

Kiki說，現在每天確診人數都是幾萬人，每天一睜開眼睛就想今天生意怎麼做。好不容易等2、3個小時有客人上車，第一句話就問：「司機你有快篩嗎？沒快篩我不搭了。」但是她真的買不到快篩，連想去藥局想買普拿疼或退燒藥備著，也全都沒貨，若真的不舒服只能在家喝加鹽白開水自救。

另外一位運將阿沐則說，每天載不到客人快撐不下去，回家還要擔心自己在外面帶病毒傳給小學二年級的孩子。

李威豪表示，工會一直想要陳情，但指揮中心卻說沒有這個「慣例」。工會去交通部、去總統府，他們都接受陳情，為何指揮中心這麼傲慢？

原本工會成員以為指揮中心會破天荒派員接受陳情書，不料最後仍只有一位交通部科長出面。工會成員憤怒撕爛陳時中立牌，李威爾並對本報記者表示，原本想要丟雞蛋、要開車包圍，結果在警方柔性勸說「給指揮中心一個機會」，所以他們盡量溫和，也沒公開宣傳。現在陳時中這個態度沒甚麼好談了，下次絕對開車包圍指揮中心。