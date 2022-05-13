未來將可步行或騎腳踏車從高鐵站直達文字地標，體驗專屬台中的河岸美景。（台中市水利局提供／陳淑娥台中傳真）

筏子溪堤岸步道早年由經濟部水利署第三河川局施作，其中有300公尺範圍因腹地不足等因素未能執行，民眾如欲跨越，只能走在車來車往的筏子溪東街，險象環生。台中市水利局辦理改善，目前已委託專業團隊設計中，未來將串聯筏子溪文字地標周邊動線，連接河岸步道並於建國陸橋及高鐵三路陸橋增設跨橋牽引道，期望藉此連接筏子溪兩岸及大烏日，打造河岸生活圈，預計9月動工。

水利局指出，筏子溪東街行人穿越問題，南屯及烏日各級民意代表皆多次表達關切，希望有關單位改善，另步道往南到達烏日建國路即因陸橋高差，行人無法通行至橋上人行道，兩大斷點造成此處約1.2公里範圍堤岸步道無從串聯至周邊動線。

此改善工程總預算約2000萬元，後續將新設300公尺步道縫合上下游路線缺口，民眾不再需要與車爭道，並於建國陸橋及高鐵三路陸橋分別增設爬坡道與自行車牽引設施，使整體空間動線更加完善，工程預計9月可動工，工期240日曆天。

水利局指出，筏子溪河岸偌大的TAICHUNG地標自完工以來吸引無數遊客前往，成為台中門戶的景觀新亮點，搭乘高鐵南來北往的旅客均可觀賞到此地標，卻不見得曾親臨現場拍照打卡，未來將可步行或騎腳踏車從高鐵站直達文字地標，體驗專屬台中的河岸美景。