國內採購默沙東抗病毒口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）5000份已全數到貨，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，下周還會有5萬份進貨，另外尚有5萬份開口合約；雖然莫納皮拉韋效果不比輝瑞口服藥Paxlovid，但使用限制相對少，因此多購買一些。

近來抗病毒口服藥需求大增，國民黨醫療委員會指出，輝瑞口服藥Paxlovid在美國不需醫師處方，民眾到大賣場藥局就可取得。陳時中先是詢問身旁幾位官員，隨後表示「我們會去跟輝瑞查，在美國是否為非處方藥，講這話要負責的」。

指揮中心發言人莊人祥表示，國外有test to treat（篩檢到治療）的做法，仍要經過健保查詢就醫資料，比如說肝腎功能疾病等危險因子，經過評估才會給藥，並不是確診陽性就一定會給藥。

陳時中表示，藥物儲備會持續進行，以藥物占人口百分比來看，英國準備了7.41％，美國和加拿大概都是3.95％，澳洲和台灣差不多約3.1％，日本是2.86％、紐西蘭2.35％、韓國1.94％，「台灣的藥物準備不算少，請大家放心，我們正在努力，如何讓開藥領藥速度加快」。