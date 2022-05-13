王醫師認為民眾若想增強抵抗力，還有很多中藥的配方可供選擇讓民眾針對自己的體質選用適合的藥方。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

目前許多Omicron輕症的患者選擇在家照護，衛福部因應疫情需要，核准中醫師可開立處方用藥「清冠一號」來治療確診患者，但因為這個月確診人數爆增，該處方用藥全台缺貨，藥廠商家也日夜趕製中，有些民眾抱著「沒病喝了可強身」的心態，即使自費也在所不惜。但光田綜合醫院中醫部王敦正醫師提醒，清冠一號藥性較寒涼，若沒有經過中醫的診療而自行飲用，可能會導致腸胃不適。

清冠一號是由黃芩、魚腥草、北板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草及防風等10種中藥材所組成，它能減少病毒入侵的數量、阻止病毒的增生、減低免疫不良反應的機率。

醫師王敦正表示，因為現在確診人數爆增，很多民眾來到醫院都要求醫生開清冠一號，甚至沒有確診的民眾，也詢問能否用清冠一號來增強抵抗力。但王醫師認為，清冠一號的藥性較寒涼，未必人人都適合，若本身體質也屬寒涼的人，反而容易拉肚子！」因此他建議民眾無論確診與否，還是先找中醫諮詢，再決定用藥方針。

疫情期間，民眾擔心染疫而想調整體質或增強抵抗力，王敦正則建議，中藥還有其他的配方可選擇，例如光田綜合醫院中醫部所研發的「抗疫淨冠方」，也跟清冠一號一樣含有黃芩、魚腥草等中藥成分，能減少病毒增生，民眾也可以多參考。

此外，若有高風險染疫的可能，光田中醫部也提供「光田防疫茶」，其中含有魚腥草與桑葉等，有抵抗病毒、提高免疫力的功效，民眾可用來防疫保健。「但若是體質比較虛弱的，也可以考慮『光田元氣茶』，是以感冒專方改良、藥性較溫和的配方，無論大人小孩都很適合飲用，能益氣固表，扶正去邪，且同樣能增強免疫力。」

王敦正強調，服用任何藥物，都要針對患者的體質做劑量與配方的調整會比較安全，他也提醒民眾即使確診，也不要因為不方便出門而自行服用來路不明的中藥配方。「民眾若用藥，最好還是要找中醫師針對體質來調整，若用錯配方，反而傷身，雖然現在因為疫情，很多人不敢到醫院，不過各大醫院都陸續推視訊或電話門診，民眾不妨多加利用。」目前，光田綜合醫院中醫部已推出「遠距醫療門診」的服務，讓民眾就算無法出門，也能以視訊或電話方式線上就醫。