目前許多Omicron輕症的患者選擇在家照護，衛福部因應疫情需要，核准中醫師可開立處方用藥「清冠一號」來治療確診患者，但因為這個月確診人數爆增，該處方用藥全台缺貨，藥廠商家也日夜趕製中，有些民眾抱著「沒病喝了可強身」的心態，即使自費也在所不惜。但光田綜合醫院中醫部王敦正醫師提醒，清冠一號藥性較寒涼，若沒有經過中醫的診療而自行飲用，可能會導致腸胃不適。
清冠一號是由黃芩、魚腥草、北板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草及防風等10種中藥材所組成，它能減少病毒入侵的數量、阻止病毒的增生、減低免疫不良反應的機率。
醫師王敦正表示，因為現在確診人數爆增，很多民眾來到醫院都要求醫生開清冠一號，甚至沒有確診的民眾，也詢問能否用清冠一號來增強抵抗力。但王醫師認為，清冠一號的藥性較寒涼，未必人人都適合，若本身體質也屬寒涼的人，反而容易拉肚子！」因此他建議民眾無論確診與否，還是先找中醫諮詢，再決定用藥方針。
疫情期間，民眾擔心染疫而想調整體質或增強抵抗力，王敦正則建議，中藥還有其他的配方可選擇，例如光田綜合醫院中醫部所研發的「抗疫淨冠方」，也跟清冠一號一樣含有黃芩、魚腥草等中藥成分，能減少病毒增生，民眾也可以多參考。
此外，若有高風險染疫的可能，光田中醫部也提供「光田防疫茶」，其中含有魚腥草與桑葉等，有抵抗病毒、提高免疫力的功效，民眾可用來防疫保健。「但若是體質比較虛弱的，也可以考慮『光田元氣茶』，是以感冒專方改良、藥性較溫和的配方，無論大人小孩都很適合飲用，能益氣固表，扶正去邪，且同樣能增強免疫力。」
王敦正強調，服用任何藥物，都要針對患者的體質做劑量與配方的調整會比較安全，他也提醒民眾即使確診，也不要因為不方便出門而自行服用來路不明的中藥配方。「民眾若用藥，最好還是要找中醫師針對體質來調整，若用錯配方，反而傷身，雖然現在因為疫情，很多人不敢到醫院，不過各大醫院都陸續推視訊或電話門診，民眾不妨多加利用。」目前，光田綜合醫院中醫部已推出「遠距醫療門診」的服務，讓民眾就算無法出門，也能以視訊或電話方式線上就醫。
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