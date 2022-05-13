台南今天新增2342例，台南市教育局宣布中小學可辦實體畢業典禮，但僅限校內師生參與。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增2342例，疫情即將步入高峰，中小學今年畢業典禮辦還是不辦？台南市教育局今天宣布，南市中小學可辦實體畢業典禮，但僅限校內師生參與，不邀請外賓及家長入校，如校內疫情升溫，可自主決定改採線上辦理。

台南市統計所屬國中小請防疫假人數逾4000人，學生染疫人數不斷增加，6月將登場的畢業典禮要不要辦理，引起不少學生、家長關心。

去年，因疫情升三級警戒，實體畢業典禮都取消，改為線上辦理，但今年雖疫情升溫，不過，學校仍維持正常上課居多，台南市教育局近日徵詢校長、家長代表討論後，決定中小學畢業典禮可在校內實體辦理並現場直播，不邀請外賓及家長進入校園，家長和外賓可透過線上觀賞直播現場。

教育局長鄭新輝表示，台南市中小學畢業典禮集中在6月中下旬，高中辦理時間在6月8日至21日、國中小為6月15日至6月21日，只要校內疫情防範得當，畢業典禮仍可如常在校內舉行，但參與對象以畢業班師生為主，在校生參加人數由各校視班級規模決定。

此外，為降低不特定人員入內的傳染風險，因此，畢典將不開放外賓及家長參加，不過，如有學校因校內疫情升高，實體辦理畢典有困難，則可經由校內防疫專責小組討論後，改採線上方式辦理。