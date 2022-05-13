後龍鎮水尾里獨有的「牽罟路」，現已畫上全新彩繪。（謝明俊攝）

後龍鎮水尾里獨有的「牽罟路」，現已畫上全新彩繪。（謝明俊攝）

牽罟路旁的罟寮，加上很具現代感的鮮黃色。（謝明俊攝）

後龍鎮水尾里獨有的「牽罟路」，現已畫上全新彩繪。（謝明俊攝）

後龍鎮水尾里社區內到處可見漁村生活彩繪。（謝明俊攝）

後龍鎮水尾里社區請來彩繪師，幫社區畫上漁村生活彩繪。（謝明俊攝）

後龍鎮水尾里是靠海的一個小村落，過去水尾當地的討海方式，就是靠著牽罟，集合村裡人的力量，向海討一些漁產補充吃食營養，或是賣些錢換點物資，村裡有一條「牽罟路」的小巷，過去村民就是由此扛著罟網到海邊作業，是耆老們共同回憶，現今水尾里的中生代想要繼承這個傳統，重新打造往日的牽罟路，讓大家可以一窺先民的討海生活。

水尾里從「水尾」這個名稱就可知，來台先民們是把這裡認定是窮山惡水，過去村裡的田種的多半是花生、番藷等旱作，要不然就是憑藉靠近海邊，靠海吃海，以前只有竹筏的年代，村裡人只能發展出牽罟的方式，來向海討一碗飯吃，水尾牽罟班就成了當地最夯的共同企業。

牽罟的罟網大小不一，但多數罟網至少長達2、300米，加上兩端各數百米長的牽索，每次搬運罟網起碼都需要6至8名壯漢，以大竹槓掛著罟網，大家合力抬到沙灘上，為了方便抬運罟網，水尾村裡闢出一條小路，以直線最短的距離走到海邊，村裡人就稱這條路為「牽罟路」。

罟網不下海時，得找一個地方掛曬保管，這地方就叫「罟寮」，除了保管罟網，這個罟寮也是工作間及聚會場所，村裡人家縫補罟網時，就群聚罟寮內聊天話家常，但隨著牽罟漸次被淘汰，罟寮也廢棄頹倒了。

水尾里有一個全苗栗最後的牽罟班，老班長洪竹勝去年底完成最後一次牽罟示範後，表達退休意思，引起了村裡中生代的擔憂，水尾里這項最有傳統的技藝恐將失傳，在里長梁清文、社區發展協會理事長方健忠等中生代發起下，組成新的牽罟班，還斥資購置新的罟網，整修新罟筏，在上個月正式下海牽罟，正式承接這項傳統。

為了重現舊時水尾牽罟生活原態，梁清文並找來彩繪師傅，重新打造亮麗的牽罟路，將牽罟路沿線全部彩繪，並找來廢棄的貨櫃，建成舊時的罟寮，不只讓老人家回味過往，也讓來自各地的人可以重見牽罟的故事。