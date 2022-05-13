第31屆東南亞運動會昨晚開幕，越南期盼透過賽事帶動旅遊業復甦，無奈疫情期間區域人流、物流未能暢通，買氣欲振乏力，紀念品商家笑說：「上門採訪的記者比買的人還多。」

第31屆東南亞運動會（SEA Games，東運會）開幕典禮12日晚間8時在河內市美亭體育場舉行，來自11個國家共計5100多名運動員至23日將在越南首都河內市等12省市一較高下，吸引3000名海內、外記者報導。

越南希望透過舉辦東南亞運動會振興COVID-19疫後經濟，圖為河內市棉貨街一紀念品商家所推出印有本屆東運會吉祥物中南大羚的掛簾。（圖/ 中央社）

這次東運會是繼2003年以後再度由越南主辦，越南希冀藉此拉抬COVID-19疫後東南亞區域的旅遊景氣與經濟。不過，實地走訪河內市專賣紀念品的棉貨街（Hang Bong）發現，東運會周邊商品僅T恤、旗幟、磁鐵等，款式不豐且買氣未現。

范青萍（Pham Thanh Binh）在棉貨街開紀念品店超過20年，這次因應東運會推出包括T恤、旗幟在內的周邊商品。她原本還計劃販售這次東運會吉祥物的絨毛玩偶，無奈疫情影響邊界物流，商品無法從中國運過來。

緊鄰越南的中國目前正面臨新一波COVID-19本土疫情，中國官方堅持「清零」，中越邊界貨物卡關的新聞過去大半年不時傳出。越南許多消費與生活用品都自中國進口，受影響的範圍含括吃喝玩樂各面向。

范青萍表示，至於越南所生產的東運會商品已運至各省販售，但就河內市來看，買氣還不是很暢旺，「這幾天上門採訪的記者比買東運會商品的客人還要多」。她觀察，或許要等到足球賽事進行到一定賽程後才能催出買氣。

黎氏秋（圖）在越南首都河內市的棉貨街賣T恤、各國國旗等紀念品15年，她觀察，受到COVID-19疫情影響，這次東南亞運動會人氣、買氣稍嫌不足。（圖/ 中央社）

黎氏秋（Le Thi Thu）在棉貨街賣紀念品15年，她表示，東運會僅是區域運動會，前後才短短12天，進貨太多怕賣不完，這幾天雖有客人上門購買東運會的T恤、旗幟，「但買氣很不好」。

她認為，生意不好的原因可能是因為越南民眾最喜歡看的足球比賽大多都在外省市舉行；此外，疫情也是一個主要原因，讓越南的經濟元氣大傷，連帶影響民眾的生活，「購買力當然就會下降」。

黎氏秋說，越南自3月15日重新開放國際旅遊後，外國旅客開始出現但不多，無法與疫情之前相比較。相較採買東運會的商品，目前國際觀光客主要還是買一些與越南有關的其他紀念品。（編輯：林憬屏）1110513