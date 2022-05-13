本土新冠肺炎疫情仍嚴峻，第四劑預計在第三劑打完5個月以後開始接種，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，第二次追加劑要間隔5個月才可以打，目前規劃在下周開始，優先族群為65歲以上長者、安養機構與免疫力低下者，詳細時間將會再公布。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）4月20日會議通過第2次追加劑施打，需與前一劑間隔5個月，對象包括65歲以上長者、長照機構住民可接種第4劑，以及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者（如HIV陽性個案、器官移植者等），包含接種基礎加強劑在內，此為接種第5劑。

該措施原訂6月上路，但指揮中心今宣布，高風險對象第4、5劑將在下周開打，確切時程會另行公布。根據ACIP建議，第2次追加劑應在第1次追加劑施打5個月後接種，可接種莫德納疫苗半劑量（50微毫克）、BNT疫苗全劑量，或蛋白質次單元（如高端、Novavax）疫苗全劑量。

另外，有專家預估，當自然感染加疫苗覆蓋率達到「群體免疫8成」就可以解封，預計時間落在今年6月。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示「如果能夠當然最好」。