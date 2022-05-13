市府司機確診 盧秀燕自我健康監測公務不受影響

台中市長盧秀燕昨晚接獲訊息，辦公室有一名駕駛確診，她最後一次坐該名駕駛開的車是5月10日，車上都有全程戴口罩、保持社交距離，依衛生局專業評估，有接觸風險，但應未達密切接觸標準，她從今天開始展開自我健康監測，公務不受影響，下午三時以視訊方式主 持防疫會議。

盧秀燕表示，依照中央規定，她與這名駕駛距離最後接觸日滿7天計算，預計下周三恢復正常，辦公室其餘同仁因少接觸或未接觸，均依防疫規範自主應變。

她指出，疫情發生2年多以來，許多醫院、醫護、診所、民政系統、衛生系統、警察、消防等均投入防疫工作，他們的辛苦讓不安的台中人可稍微安心，比如昨天一整天為協助新冠肺炎疑似案件，消防局救護車與救護人員就出動97趟車次，消防弟兄們穿上俗稱的兔寶寶裝，滿身大汗，開著救護車，載送快篩陽性、確診者或有需要的人。

「感謝醫院和診所的醫護站在第一線為城市奉獻」，盧秀燕說，民政體系的基層人員經常性關懷確診者，到社區裡頭發送關懷包，這個城市的防護力是這群團隊一點一滴累積得來的，所有人都辛苦了，疫情還沒到盡頭，請大家繼續加油。