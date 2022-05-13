報載，68歲吳先生，具新冠重症高風險病史，符合領藥資格，按規定應於發病後5天內領藥，但他於5月6日上午快篩陽性，但連跑兩家醫院都拿不到藥，經過各方奔走，才在9日上午拿到藥。

指揮官陳時中說沒遇過這種情況，還說要親自打電話給投訴人問清楚。指揮中心還宣稱，5月6日已將27萬人份抗病毒口服藥配送到210家醫院、57家社區藥局，讓住院、急診、居家照護等確診者即時用藥。但符合拿藥標準的確診者真的拿不藥。

北市聯醫胸腔科主治醫師蘇一峰透露，北市醫院大多數都沒有口服抗病毒藥物Paxlovid、莫納皮拉韋，一家500床以上的大醫院最近還向其他醫院緊急「調貨」，用來搶救新冠的重症患者。

蘇一峰指出，大家以為Paxlovid、莫納皮拉韋只適用輕症治療，但目前在臨床上，醫師是傾向使用這兩種藥物，搭配瑞德西韋來搶救重症患者，效果不錯。可想而知，在新冠重症藥物有限的情況下，院方會傾向將Paxlovid、莫納皮拉韋「省下來」，作為「救命藥」之用。

5月5日指揮中心公布開立口服抗病毒藥物Paxlovid、莫納皮拉韋的流程，以及兩種藥物的適應症；5月12日，三類對象「快篩陽即確診」上路，只需透過視訊門診判定，台北市長柯文哲補充說，確診人數上升太快，應看完馬上領抗病毒藥物。

但藥從那裡來？

蘇一峰指出，指揮中心訂定的口服抗病毒藥物開立標準比國外嚴，例如國外規定的體脂肪指數BMI只要大於25，台灣卻是30，好像台灣的胖子比老外多，其實關鍵還是藥不夠。

在這種情況下，指揮中心在用藥上實施「輕重（危）分流」，蘇一峰希望民眾能體諒，但為防止獨居、行動不便的居家照護者突然由輕症轉重症、甚至猝死家中無人知，中央指揮中心應該減少通報和居隔的程序，讓地方政府把人力集中到居家照護者的健康追蹤上，以防憾事的發生。

蘇一峰認為，對於居家照護者，地方政府每天至少要派人打一通電話詢問病情，像現在只是透過簡訊問病，對於不會使用手機的老者，或是已經行動不便的慢性病友，可能就無法即時反映病情變化。