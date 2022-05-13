火鍋店業者控有男子突跑進店裡說要換滅火器，但滅火器卻是已損壞。（洪靖宜攝）

男子更換的滅火器外表有使用過痕跡，上頭檢查日期也不準確。（洪靖宜攝）

一名男子昨到高雄大寮一間火鍋店說要巡視滅火器，當時店家忙碌沒有多問也沒跟去看，後來該名男子說店中3支滅火器需更換，收了2400元後隨即離去，後續店家一看竟發現3支滅火器非全新，撥打收據上電話無人回應，消防局獲報後派員到店家檢查，發現這批滅火器確實有皮管損壞狀況，店家目前已報案，要找出該名男子釐清，消防局也提醒，更換滅火器要找合格管道，以免買到瑕疵品。

大寮區一家知名火鍋店，12日下午13時許，一名男子突到店裡面說要巡視滅火器，由於當時店內只有2名員工且都正在忙，加上前陣子消防局才來進行瓦斯檢查，種種原因店家也沒想太多，就讓男子獨自入內檢查，後來告知有3支滅火器需更換，一共2400元，收完錢換了東西隨即離去。

待店家回頭檢查發現這3支滅火器非全新，撥打收據上男子留下的電話也沒人接、傳訊也無人回，也沒留下名片，調出監視器發現男子是騎車到附近停完車後才步行到店裡面，雖然滅火器上標示並無過期，但還是讓店家覺得怕怕的，擔心品質有問題，上網查詢該消防工程行也停業。消防局得知後13日也派員到火鍋店檢查，發現上頭印的檢查日期不對，其中1支皮管及噴嘴嚴重損壞、扭曲。

到場檢查的消防員表示，滅火器檢查需領有合格消防設備士證照，依序檢查外觀、瓶身有無鏽蝕、皮管有無龜裂、插銷、壓力、藥劑3年內有無更換，檢修完會貼檢查日期和下次檢測日期。店家已到轄區忠義派出所報案，警方表示，將追查出該名男子身分釐清狀況。

而販售消防器材業者提到，確實會有人自行買滅火器然後到店家販售更換，稱作跑「單幫」，由於要獨自一家家拜訪，價格也會收取得比較高。但消防局提醒，由於滅火器每3年要進行性能檢查，如果發現過期會開限改單，一般店家商家都會找熟識的消防設備廠商，少有案例會直接更換付款，呼籲應找合格廠商較為妥當，避免買到瑕疵滅火器。