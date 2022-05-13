愛紗稱讚金星的選手們已是專業唱跳歌手等級。（野火娛樂提供）

愛紗從《超級星期天》的美少女選拔大賽脫穎而出，並以女子團體Sunday Girls出道，後又與懷秋、MC40以及宗華組成嘻哈團體「大嘴巴」。她已6年未在舞台上演出，這次受邀擔任《原子少年ATOM BOYZ》的助力導師，合作金星表演〈喇舌〉，坦言起初有些擔心：「聽到編曲就知道舞會排得很滿，有擔心這樣練得出來嗎？時間來得及嗎？」

不過，當但愛紗第一次與選手見面後，立刻放下心中大石：「他們已經Ready！」原來金星選手各個舞蹈實力精練，被愛紗誇學舞速度快，「已經是專業唱跳歌手等級。」她也特別提到，〈喇舌〉這組舞有很多小細節非常耗體力，呼吸、動作都要逐一控制，核心也要穩定必要時甚至要憋氣。

「旅行者的金唱盤」是原子少年的第二賽制，只有5位選手可以爭取到上台的機會，面臨選人環節，愛紗忍不住落淚，當年成團也曾歷經淘汰，與成員一同走過，其中的辛苦與不捨她都能感同身受。愛紗也安慰選手：「沒有被選上沒有關係，只要渴望舞台、對表演有熱情，一定都會有機會。」

她稱讚金星的每一位選手無論是對自己還是團隊要求都很高，手的高度、開合等每個細微的動作都會注意：「大家一起表演、一起檢視改善的地方、一起討論交換意見，表演也會更完整。」

《原子少年ATOM BOYZ》每周日晚8點於TVBS 42歡樂台、TVBS精采台、LINE TV播出；每周五晚10點於中視播出；每周六《原子少年ATOM BOYZ 》官方Youtube頻道影片上架。