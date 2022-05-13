由韓國遊戲公司Kakao Games發行及其營運合作夥伴 Glohow在台營運、LionHeart Studio研發團隊打造的跨平台MMORPG遊戲大作《奧丁：神叛》於昨日5月12日（四）迎來遊戲大型改版：最火熱、與玩家間最具紛爭與爭奪感之全新副本「暗影城堡」為首發更新之外，能夠強化本身戰鬥力的「刻印系統」也於今日（5/13）重磅登場！

為紀念全新副本與系統的開放，官方同步釋出多樣活動一同慶祝！首先玩家可以透過【版本更新紀念簽到！十四日簽到】活動獲得共「55次造型或坐騎召喚券」、「金幣」等豐富慶祝獎勵。另外，搭配新系統的【刻印成長支援任務】活動，讓玩家可以透過刻印獲得刻印屬性，使角色成長得更加地強大！

此外，官方也表示：《奧丁：神叛》人氣不斷攀升，為提高遊戲體驗品質給喜愛與支持的玩家們，於昨日（5/12）改版更新後加開全新伺服器「提爾」，詳細消息與伺服器加開內容也請務必關注官方粉絲團。

● 近期系統更新介紹

【暗影城堡】

全新的副本暗影城堡除了擁有強大的怪物與BOSS，副本中也不存在於一般地圖攻擊其他玩家時會受到懲罰的機制，所有玩家皆可以自由地進行PVP對決。也就是在沒有殘暴懲罰且弱肉強食的暗影城堡副本中，不僅是怪物和BOSS您也可能成為任何玩家的獵物！在這裡請隨時保持警戒，亦或是展現您自身的強大吧！

- 每週二、四、六，晚上21:30～22:30開放入場

- 暗影城堡分為三個階段，須擁有一定的戰鬥力與所需金幣才能進入

- BOSS區域內會出現一般怪物和中繼/最終BOSS怪物

- 擊殺出現在BOSS區域內的怪物時，有機率獲得更高價值的獎勵

【刻印系統】

是透過刻印來獲得刻印屬性，並使角色成長的系統。玩家在達成所有欄位刻印時，可根據所獲得的刻印階級，獲得額外的屬性。

- 完成主線任務「約頓海姆4-9：運輸材料」，啟動刻印系統

- 1個刻印欄位有3個刻印槽，當賦予相同種類能力值時將會開放下個刻印欄

- 刻印屬性階級分為傳說、英雄、一般，刻印效果會立即套用在角色能力上

- 刻印材料可透過「暗影城堡副本、製作、瓦爾哈拉大戰、Cash商店」獲得

最夯跨平台MMORPG《奧丁：神叛》大型改版：激起強者間鬥爭的副本「暗影城堡」火熱登場，且登入送55次召喚券！

● 紀念版本更新活動

【紀念改版！十四日簽到】- 05/12 維護後 ～ 06/09 04:00

活動詳情

- 改版紀念點名活動

- 每一伺服器均可參加一回

- 每日刷新後登入時即可獲得每日獎勵

- 活動結束日後無法獲得獎勵

紀念版本更新活動

紀念版本更新活動

【刻印成長支援任務】- 05/12 維護後 ～ 05/26 04:00

活動詳情

- 引導玩家進入暗影城堡及體驗刻印系統

- 每一伺服器均可參加一回

【刻印成長支援任務】- 05/12 維護後 ～ 05/26 04:00

最後《奧丁：神叛》官方表示： 玩家可透過官方網站的活動公告，隨時確認每週維護日程及其所搭配的活動詳細內容，讓我們攜手努力創造神等級的遊戲環境吧！