43歲藝人李蒨蓉與貿易商老公結婚18年，育有2個兒子，李蒨蓉坦言先前夫妻摩擦多，大吵後差點就要離婚，是轉念之後開始嘗試溝通，夫妻感情漸漸回溫，倆人總算和解，恢復往日恩愛。而過去老公李德立公司經營出現危機，身為妻子的李蒨蓉為了過日子、打官司，將自己許多名牌包變賣籌錢，她今(13日)有感而發坦言當時因為賣包還得罪貴婦閨密，強調「我的心自在，最重要」。

近日有媒體撰寫李蒨蓉變賣名牌包的舊聞，李蒨蓉看到後坦言內心有些感觸，她說過去那段艱難的時間，曾被一位貴婦好友責備，「她是愛馬仕大戶，因為她的關係，我才能買到稀有的康康包」，當時因為靠著貴婦閨密的關係，才能搶先別人拿到稀有的名牌包，但後來因為阿帕契風波，李蒨蓉的事業受到波及，她為了籌錢打官司、過日子，將那些包包給賣了。

這舉動引起貴婦好友的不諒解，因為名牌包是透過貴婦這層關係買來的，時間一久成了稀有品，為什麼不賣回去給她，這樣皆大歡喜，李蒨蓉解釋「我怎能賺朋友的錢？當時不得已才出此下策」，她當時心裡上無法說服自己，畢竟是靠朋友幫忙買的名牌包，要不是真的沒辦法，她也不想出售。經歷過風波的李蒨蓉情商高了很多，說出實情後，她感慨談起：「回頭看看，也沒啥後悔，我學到了更寶貴的秘訣，人生道路有高有低，在高點切勿驕氣，在低點更不要喪氣，能屈能伸，才能走的常常久久」。