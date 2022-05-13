彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣確診新增1169例確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣專責醫院設立金色通道，請留給長者使用。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

診越來越多，確診後請個案配合自主回報疫調。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心13日公布，國內新增6萬4972例本土，彰化縣也破千了，新增1169例確診，並且65歲以上確診也成長，已經佔8.3％，高國中小和幼兒園、補習班共308班停課，彰化縣王惠美提醒小心防疫，越來越多確診者出現後遺症，縣府已推出安心防疫健康包，可以透過未確診者代領。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，疫情往上走，確診要注意是不是有重症，目前有藥物可以治療，越早使用可以預防輕症變成重症，不要怕感染，要確保感染之後，避免重症。

葉彥伯再次強調，沒有症狀不要做快篩，不論是職場或是機構，要把醫療量能留給中、重症，目前長者確診比例上升，新生兒也要特別注意，大部分多是輕症，居家照護，基層醫療團隊已經收治了近5成，做了很大分攤，未來要達到8成。

葉彥伯表示，長者確診比例升高，彰化縣實施友善急門診，篩檢、看診評估和領藥，一條龍，醫院的「金色通道」要讓重症風險族群早期使用抗病毒藥物使用，請留給長者和重症高風險族群，一般輕症民眾請於基層醫療或使用居家照護服務。

葉彥伯提醒，確診越來越多，確診後請個案配合自主回報疫調，自動連接中央接觸者管理系統，十幾分鐘，簡訊通知就可以領用快篩試劑了，可以簡化加速，居家照護派案。但手機號碼一定要正確。