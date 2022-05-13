明晟（MSCI）指數台股第二季權重調整二降一升。對此，證交所指出，台灣基本面良好，產業具競爭力，台股受到國內外資金青睞，市值持續增加，權重從2019年第三季的10.71％已穩健成長至本季之15.56％。雖然本季台股權重較前一季略為下滑，但今年前4月上市公司營收年增9.89％，持續呈現成長趨勢，將為台股後勢帶來穩健動能。

MSCI於12日中歐時間晚上11點（台灣為13日上午5點）公布本季相關指數調整，於6月1日開盤生效。台股於全球標準型指數（MSCI ACWI）權重上升0.01百分點，新興市場指數（MSCI EM）及亞洲（日本除外）指數（MSCI AC Asia ex Japan）權重皆下降，皆為0.11百分點，調整後權重分別為1.71％、15.56％及17.90％。

證交所指出，調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。

證交所強調，由於台灣基本面良好，產業具競爭力，台股受到國內外資金青睞，市值持續增加，權重從2019年第三季的10.71％已穩健成長至本季之15.56％。雖然本季臺股權重較前一季略為下滑，不過上市公司表現仍亮眼，全體上市公司本年截至4月營收達12.92兆元，較去年同期增加9.89％，持續呈現成長趨勢，將為台股後勢帶來穩健動能。

指數是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現。證交所表示，未來將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入台股，擴大我國資本市場規模，進一步提升台灣國際競爭力。